Wichtige Personalie

Der Rat der Stadt hatte der Vertragsverlängerung schon zugestimmt, und so war die Unterschrift eher Formsache. Joseph Trafton steht für abwechslungsreiche Programme und die Sinfonie und Sonderkonzerte in der Stadthalle.

Kulturdezernentin Margarita Kaufmann kommentiert die Vertragsverlängerung so: "Es spricht für die Qualität der Arbeit im Theater, dass ein so hochmusikalischer Mann sich weiter in unserer Stadt engagieren will."

Trafton ist seit 2017 in Hagen, die Verlängerung greift bis zum Ende der Spielzeit 2024/25.