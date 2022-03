Wie geht es weiter in Wehringhausen?

Bei dem Projekt ist viel Geld in die Infrastruktur und das Leben in Wehringhausen geflossen. Jetzt sollen die positiven Entwicklung auch nach dem Projekt weitergeführt werden. Vor allem das Engagement der Menschen in Wehringhausen ist dafür wichtig. Die Stadtteilkonferenz findet am Samstag von 13 bis 17 Uhr im Kultopia statt. Wir freuen uns auf einen offenen Austausch, erklärt Maik Schumacher vom Quartiersmanagement Wehringhausen.

© Radio Hagen