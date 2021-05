Wie wird der Impfpaß digital?

Aus Fehskes Sicht gibt es aber eine große Einschränkung: Auch die Apotheken seien - ebenso wie viele Arztpraxen - an der Grenze der Belastbarkeit angelangt. Dazu tragen viele zusätzliche Aufgaben wie Schnelltests, Impfstoffversorgung der Arztpraxen und des Impfzentrums zum Beispiel bei. Deswegen appellieren Apotheker wie Chrisitan Fehske an die Politik zu überlegen, ob nicht andere Verwaltungsbereiche diese neue zusätzliche Aufgabe übernehmen könnten. Einige Arztpraxen auch bei uns in Hagen wollen sich aus der Impfkampagne zurückziehen, wenn die Politik ihnen noch zusätzlich die Digitalisierung der Impfnachweise aufbürdet.