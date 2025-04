Wieder "Ganz in weiß"

Am Samstag startet die Veranstaltung um 15 Uhr, am Sonntag um 12 Uhr mit einem Gottesdienst. An beiden Tagen stehen weiß eingedeckte Tische im Park zwischen Sparkasse und Volme bereit, und jeder kann mit seinem eigenen Picknick kommen und diese Tische belegen. Gern ganz in weiß gekleidet, aber jeder ist willkommen - auch in anderen Farben. Vor Ort kann man zusätzlich noch Wein, Wasser und Waffeln kaufen. An beiden Tagen gibts auch ein Musikprogramm. Ganz in weiß wird organisiert von einer Gruppe Ehrenamtlicher, die sich bei der ersten Zukunftsschmiede 2017 zusammengefunden hatte. Finanzielle Unterstützung gibt es unter anderem vom Unternehmerverein.