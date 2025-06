Wieder kein Rasentitel: Sabalenka verpasst Finale in Berlin

Berlin (dpa) - Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka hat das Finale beim Berliner Tennisturnier verpasst und reist ohne Rasentitel im Gepäck zum dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Wimbledon. Keine 20 Stunden nach ihrem Marathon-Match gegen Jelena Rybakina musste sich die Belarussin der früheren Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova mit 2:6, 4:6 geschlagen geben.

Bei den Olympischen Spielen von Tokio hatte Vondrousova 2021 Silber gewonnen. «Ich genieße die Außenseiterrolle», sagte die Tschechin nach ihrem Einzug ins Endspiel. Dort trifft die Linkshänderin am Sonntag (12.00 Uhr) auf die chinesische Qualifikantin Wang Xinyu, die sich gegen die Russin Ljudmila Samsonowa mühelos mit 6:4, 6:1 durchsetzte.

Sabalenka - 20 Titel, keiner auf Rasen

Sabalenka hat in ihrer Karriere bereits 20 Titel geholt - darunter die US Open und zweimal die Australian Open. Ein Erfolg auf Rasen fehlt der 27-Jährigen noch. Der Klassiker in Wimbledon beginnt am 30. Juni.

Deutsche Wimbledon-Hoffnungen ruhen auf Maria

Das mit rund einer Million Euro dotierte WTA-500-Turnier im Berliner Grunewald nutzen viele Top-Spielerinnen jährlich zur Einstimmung auf das Traditionsturnier in London.

Deutsche Spielerinnen sind nach dem Auftakt-Aus von Eva Lys längst nicht mehr dabei. Der 23-Jährigen fehlt die Erfahrung auf Rasen. Die deutschen Hoffnungen in Wimbledon ruhen auf Tatjana Maria, die vergangene Woche beim Vorbereitungsturnier im Londoner Queen's Club sensationell den Titel holte.