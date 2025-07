Wiederbelebung wird Pflicht: Doc Caro über den neuen Lebensretter-Unterricht in NRW

"Ein großer Schritt für mehr Sicherheit"

Im Gespräch mit Moderator Kevin Zimmer erklärt Notärztin und TV-Bekanntheit Dr. Carola Holzner alias "Doc Caro", warum sie sich seit Jahren dafür einsetzt, dass Wiederbelebung zum Pflichtfach an Schulen wird. Dank ihres Engagements und eines öffentlichen Versprechens von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst wird der Reanimationsunterricht ab 2026 fester Bestandteil des Stundenplans an weiterführenden Schulen in NRW - zunächst ab Klasse 7. Kinder sollen so früh wie möglich lernen, Leben zu retten, denn: Wer früh übt, kann im Ernstfall handeln. Auch Lehrerinnen und Lehrer werden dafür speziell geschult, um als Multiplikatoren zu wirken. "Doc Caro" sieht in der Entscheidung einen großen Schritt für mehr Sicherheit und erhofft sich langfristig eine flächendeckende Ausbildung in Erster Hilfe für alle Kinder in Deutschland.

Alle Infos zum Wiederbelebungsunterricht ab dem Schuljahr 26/27 lest ihr hier.