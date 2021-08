Wikinger Wandermarathon: 35000

Das wird besonders das Allerwelthaus und den Kinderschutzbund freuen. Bei beiden Einrichtungen hat das Hochwasser großen Schaden angerichtet. Wikinger hatte gesagt, dass zwei Drittel der erwanderten Summe an diese beiden Häuser gehen soll. 30 000 Euro haben die Teilnehmer des Wandermarathons gespendet, Wikinger hat noch mal 5 000 draufgelegt.





Die Wikinger hatten eigentlich auf 20 000 Euro gehofft - damit kann man erfahrungsgemäß rechnen. Dass es nun so viel geworden ist, freut Wikingerchef Daniel Kraus um so mehr: es sei gut, auch in touristisch schwierigen Zeiten helfen zu können.