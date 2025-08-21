Wildschweine verwüsten Friedhof Loxbaum

Wildschweine haben es sich zur Angewohnheit gemacht, den Friedhof am Loxbaum zu durchpflügen. Besucher haben das teilweise mit Entsetzen festgestellt. Solche Probleme gab es außerdem auch schon in Halden. Dort hat der Wirtschaftsbetrieb Hagen bereits Elektrozäune installiert - seitdem sei die Situation in Halden im Griff, sagt der Fachbereichsleiter Forstwirtschaft des WBH, Martin Holl.

Am Loxbaum ist die Situation komplizierter: Hier hat man bereits 1,8 Kilometer Zaun erneuert, aber die gesamte Fläche neu zu umzäunen sei auch ausgesprochen teuer. Dazu gebe es eine Schwachstelle, so Holl: Offene Friedhofstore. Wenn die Besucher die Tore offenlassen, sei das eine Einladung für die Wildschweine.

Und: Die Tiere einfach abschießen, geht in der Gegend nicht. Die nötige Munition schlage durch das Schwein durch und könne dann noch zwei bis drei Kilometer weit fliegen - und dann als tödliche Querschläger herumirren.

Der WBH hat neue Friedhofstore bestellt, die sollen in Kürze eingebaut werden. Der bestehende Zaun wird erweitert: er soll tiefer in die Erde reichen, damit die Tiere sich nicht durchbuddeln können.

© Alex Talash