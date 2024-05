Windhose: Lob an Dachdecker

Sie hatte sich nicht angekündigt... und war auch so schnell wieder weg, wie sie gekommen war! Die Windhose hat am Mittwoch eine Schneise der Verwüstung hinterlassen: Es knallten Bäume auf Autos und Straßen, ein Dachstuhl in der Karl-Halle-Straße flog weg, das Dach der Sankt-Elisabeth-Kirche in der Scharnhorststraße wurde abgedeckt - und vieles mehr.

© Fotos: Felix Tusche