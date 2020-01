Wintergrillen am ersten Februar am Hengsteysee

Radio Hagen wird in diesem Jahr 30. Und im Laufe des Jahres machen wir immer mal wieder kleinere oder größere Events. Das Wintergrillen ist eines davon. Der Ort ist am Ufer des Hengsteysees, und zwar dort, wo der Wikingerpier im März wieder ins Wasser kommt. Hinkommen kann jeder der mag. Wer mag, kann auch mit einem Vertreter der Hagenbad über die Baupläne des Freibades Hengstey plaudern - das bei gepflegtem Grillgut und ab 1400 Uhr am 1.2.

Die Getränkeversorgung übernimmt der Kanuclub Hagen; der nutzt die Gelegenheit auch gerne, um Interessenten über das Kajak- und Kanufahren am Hengsteysee zu informieren.