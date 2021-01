Wintervögel zählen

Die freiwillige Aktion bringt tatsächlich brauchbare Ergebnisse, weil sich so viele daran beteiligen. Im Januar vergangenen Jahres haben 25.000 Leute in NRW die Wintervögel gezählt. Die Zahlen werden anschließend ausgewertet.

Das Prinzip: Man zählt in dem Zeitraum von Freitag bis Sonntag eine Stunde lang am Balkon, in einem Park oder sonst wo die Vögel, die man sieht. – und diese Zahlen übermittelt man an den NABU.

Link: www.NABU.de/onlinemeldung