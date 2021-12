Winterwandern im Museumsdorf

Für das Angebot hat das Museum die Adventwochenenden verlängert; es gilt vom 9ten bis zum 12ten und und vom 16ten bis zum 19ten Dezember - und zwar ab dem späten Nachmittag.





Wenn es schon dunkel ist, wirken die beleuchteten Häuser zauberhaft, zumal die Lichter das Dorf gekonnt präsentieren. Dazu gibt es verschiedene Szenen in der winterlichen Natur und akustische Stationen. Für das Winterwandern öffnet das Museum an den Aktionstagen von 16:00 bis 22:00 Uhr, und im Anschluss kann man noch in die Museumsterrassen einkehren.





Ab sofort kann man die Tickets kaufen, die kosten 5 Euro und sind auch online zu buchen.

Infos: www.lwl-freilichtmuseum-hagen.de