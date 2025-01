Winterwetter in der Stadt

Update: Die Busse fahren wieder überall hin!

Schnee und Glätte bremsen die Busse der Hagener Straßenbahn auch heute früh aus. Probleme gibt es in den Bereichen Berchum, Hasselbach, Ischeland, Kuhlerkamp und Reh. Auch der Wengeberg in Breckerfeld kann aktuell nicht angefahren werden. . Gestern Mittag war es so kritisch, dass die HST ihren Busbetrieb komplett eingestellt hatte. Erst im Laufe des Nachmittags wurden erste Strecken wieder gefahren.

