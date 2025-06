Wir Hasper halt...

In Haspe hat sich der Kirmeszug am Samstag souverän gegen die vorher vermeldete Unwetterwarnung durchgesetzt. Knapp 80 Wagen und Fußgruppen setzten sich am frühen Nachmittag in bester Laune in Bewegung und paradierten durch den Stadtteil.

© Ralf Schaepe