Phoenix schickt sein Profiteam aufs Parkett, das Theater tritt zum Beispiel mit dem Geschäftsführer oder Mitgliedern des philharmonischen Orchesters an. Neben dem Spiel gibt es ein Rahmenprogramm. Der Eintritt ist frei, Tickets benötigt man nicht. Vor Ort sind Spendenboxen aufgebaut. Mit dem Geld sollen Hagener Flutopfern unterstützt werden.

Bei der Veranstaltung gilt die 2G-Regel. Man muss also entweder geimpft oder genesen sein. Ein tagesaktueller Schnelltest reicht nur bei Kindern und Jugendlichen aus.

Das Theater schreibt dazu:





Die verheerende Flutkatastrophe im Juli 2021 hat zahlreiche Menschen in Hagen be- und getroffen und deren Existenz zerstört. Theater Hagen und Phoenix Hagen möchten den Opfern helfen und treten unter dem Motto „Wir spielen für Hagen –Gemeinsam für die Flutopfer“ zu einem Benefiz-Basketballspiel am Sonntag, 17. Oktober 2021 mit Beginn um 17.00 Uhr in der Krollmann-Arena (Ischelandhalle) an. Der Eintritt ist frei.





Phoenix Hagen, aktuell ungeschlagener Tabellenzweiter in der 2. Basketball-Bundesliga, wird sein Profi-Team ins Rennen schicken. Für das Team Theater werden neben dem Generalmusikdirektor Joseph Trafton, dem Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Röspel – der in selber Funktion auch bei den „Feuervögeln“ eingebunden ist – und dem Geschäftsführer Thomas Brauers basketballerfahrene Akteurinnen und Akteure aus verschiedenen Abteilungen des Hauses sowie Freundinnen und Freunde des Theaters Hagen auflaufen.





Theater Hagen und Phoenix Hagen freuen sich über einen regen Besuch dieser außergewöhnlichen Veranstaltung, die maßgeblich von Radio Hagen unterstützt wird.





Für Zuschauerinnen und Zuschauer des Events gilt die 2G-Regel, nach welcher ausschließlich gegen das Coronavirus Geimpfte oder davon Genesene Zugang zur Krollmann-Arena erhalten. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre müssen einen tagesaktuellen nachweislich bescheinigten Schnelltest vorweisen. Daheim vorgenommene Tests können nicht akzeptiert werden. Nach wie vor wird in der Halle um Abstand und das Tragen einer Maske gebeten. Letztere darf am Platz abgenommen werden.





In der Halle sind Spendenboxen aufgestellt. Die Spenden kommen in voller Höhe den Hagener Flutopfern zugute.