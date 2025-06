Wirbel um Tod von Marge Simpson

Berlin (dpa) - Aufregung in sozialen Medien: «Die Simpsons» lassen Mutter Marge sterben. In der letzten Episode der 36. Staffel der Kultserie soll es dramatische Szenen von Marges Beerdigung und von ihr als Gestorbener im Himmel zu sehen geben. Es ist die insgesamt 790. Folge der Zeichentrickserie, die für abgründigen Humor und Gesellschaftskritik bekannt ist. In Deutschland läuft die 36. Staffel derzeit noch nicht bei Disney+ oder bei ProSieben.

Ein weinender Homer

In der Episode mit dem Titel «Estranger Things» (in Anlehnung an die Netflix-Serie «Stranger Things») fürchtet Marge in der Gegenwart, dass sich ihre Kinder entfremden könnten, wenn sie eines Tages nicht mehr ist, wie mehrere Medien berichten. Und tatsächlich: in einer Zukunft 35 Jahre später nach Marges Tod stellt sich das als Realität heraus. Es gibt unter anderem eine kurze Szene von Marges Beerdigung, in der Homer weinend an ihrem Grab steht.

Himmlischer Kuss von Ringo Starr

In einer Szene im Himmel wird zudem Marge als alte Frau gezeigt, die auf ihre nach Turbulenzen wieder versöhnte Familie herabschaut. Plötzlich taucht Ringo Starr auf und ruft zum Himmelsbuffet mit «Garnelen-Turm». Offenbar ist in dieser Zukunftsvision Marge nach ihrem Tod im Paradies mit der Beatles-Legende liiert und küsst Ringo Starr.

Erfinder der Simpsons ist der US-Cartoonist Matt Groening (71). Im Dezember 1989 strahlte der Fernsehsender Fox in den USA die erste halbstündige Simpsons-Folge aus. In Deutschland liefen die «Die Simpsons» 1991 als Vorabendserie im ZDF an, drei Jahre später wechselten sie zu ProSieben.

Die 36. Staffel ist in den USA zwischen September 2024 und Mai 2025 ausgestrahlt worden und kommt derzeit nach und nach in andere TV-Märkte. Wann sie nach Deutschland kommt, ist noch unklar. Die populäre Serie läuft mindestens bis 2029 - zur 40. Staffel zu ihrem 40. Geburtstag.