Wohin geht Hagen?

Hagen belegt in der Prognos-Liste einen hinteren Platz, was die wirtschaftliche Kraft und Entwicklungsfähigkeit anbelangt. Wie trotz schwieriger Rahmenbedingungen und leerer Kassen ein Aufbruch in eine bessere Zukunft gelingen kann, wollen Podiumsgäste und Publikum besprechen. Dazu kommt Olaf Arndt, Vize-Chef von Prognos, außerdem gibt es wissenschaftlichen Input von Professor Hans-Jörg Schmerer. Für die Stadt ist Kämmerer Christoph Gerbersmann dabei. Arbeitsagentur-Chefin Katja Heck und AWo-Geschäftsführerin Birgit Buchholz berichten über Hagens Arbeitsmarkt- und soziale Situation. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und wird moderiert von Radio-Hagen-Chefin Cordula Aßmann. Wer dabei sein will, muß sich bei der Fernuni anmelden:





https://www.fernuni-hagen.de/form/universitaet/politischer-salon.shtml