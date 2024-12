Wohin mit Altglas, Altpapier und Co

Auf der Internetseite des Hagener Entsorgungsbetriebes gibt es eine Übersicht, welche Wertstoffe wo abgegeben werden können. Die Entsorgung ist in der Regel kostenlos. Bei Grünschnitt oder Sperrmüll fällt eine Gebühr an, die Entsorgung einer ganzen Pkw-Ladung voller Sperrmüll kostet an der MVA zum Beispiel 10 Euro. Dort und auch am Wertstoffhof in der Obernahmer kann auch Elektroschrott kostenlos entsorgt werden.