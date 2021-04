Wohngruppe in Villa Eversbusch

2019 wurde die leer stehende Eversbusch-Villa in der Berliner Straße von der Stiftung erworben. Nach der Baugenehmigung durch die Stadt wurde seit letztem November mit den Renovierungsarbeiten begonnen. Anfang des nächsten Jahres sollen die Arbeiten in der Villa sowie an den Außenanlagen abgeschlossen sein und die Bewohner können einziehen. Stiftungsgründerin Anne Kraus zur Motivation in der Villa eine Wohngruppe für demente Menschen einzurichten.

