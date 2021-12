Wohnungsbrand in Boele

Das Feuer war in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Am Baum" ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, stand ein Mensch am Fenster der Dachgeschosswohnung und machte auf sich aufmerksam. Die Feuerwehr konnte ihn mit Hilfe der Drehleiter rechtzeitig retten.

Die Person kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Retter konnten das Feuer schnell löschen und ein Ausbreiten verhindern. Die Brandursache ist noch unklar – die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.