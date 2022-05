Wolfgang Jörg gewinnt den Wahlkreis "Hagen I". Der SPD-Politiker vertritt unsere Stadt also auch in der kommenden Legislaturperiode im NRW-Landtag. Zwischenzeitlich war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen um das Direktmandat. Am Ende konnte Jörg dann doch mehr der Erststimmen holen und sich knapp gegen seinen CDU-Kontrahenten Dennis Rehbein durchsetzen.

Wolfgang Jörg vertritt Hagen schon seit 2005 im Landtag in Düsseldorf. Dieses Mal war der Wiedereinzug knapp. Zu seinem Herausforderer sagte Jörg: „Dennis Rehbein hat mir das Leben gerade schwer gemacht. Aber er ist eine Bereicherung für die Hagener Politik.“