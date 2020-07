Woolworth kommt wieder - irgendwann

Vor ziemlich genau einem Jahr hatte es in dem Haus gebrannt. Durch das Feuer und vor allem durch den Qualm waren sowohl die Woolworthräumlichkeiten als auch angrenzende Arztpraxen nicht mehr benutzbar.

Woolworth teilt uns mit, dass man an dem Kaufhaus in Hagen festhalte. Bisher seien aber noch nicht alle Flächen so wieder hergestellt, dass man mit dem Wiederaufbau und der Einrichtung beginnen könne. Wann das der Fall sein wird, lasse sich jetzt noch nicht konkret abschätzen.