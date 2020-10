Woolworth öffnet wieder

Am 5. November ist es aber soweit. Pünktlich um 09.00 Uhr öffnen die Tore des Kaufhauses. Unter dem Feuer hatten auch andere Mietparteien in dem Haus gelitten. Als letztes hatte Zahnarzt Hegenberg wiedereröffnet. Ab Donnerstag sind dann alle Mieter wieder in der Elberfelderstr. zurück.