"Wer war zuerst da, das Huhn oder das Ei?", diese oft hitzig diskutierte Frage regt oft zu Streitereien an. Da ist es nur passend, dass die Sache mit dem Huhn und dem Ei der Titel eines Workshops über Konflikte und starke Gefühle für Schüler und Schülerinnen der Goldberggrundschule war. Aber was sind das überhaupt für Gefühle, denen die Kinder oft begegnen? Hier ein Mitschnitt der Sendung

Your browser does not support the audio element. © Radio Hagen