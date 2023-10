World Smile Day – Wie uns ein Lächeln gesund macht

Warum gibt es den World Smile Day?

Der World Smile Day wurde 1999 von dem US-amerikanischen Grafiker Havery Bell eingeführt. Dieser ist ebenso Erfinder des bekannten schwarz gelben Smileys, welcher ursprünglich zur Motivation seiner Mitarbeiter sorgen und diese glücklicher machen sollte. Es wurde anschließend der jährliche Tag des Lächelns eingeführt, um auf die Freundlichkeit zu seinen Mitmenschen aufmerksam zu machen. Seit nun 24 Jahren findet er jährlich am ersten Freitag im Oktober statt. Auch das Lächeln an sich ist bedeutend und wird durch den Welttag des Lächelns unterstützt, Sozialpsychologe Guido Kiell sagt uns dazu im Gespräch: "Wenn wir lächeln und uns nicht bewusst sind, warum wir lächeln, dann kann das einen deutlichen positiven Effekt haben - darauf, wie wir uns allgemein fühlen, ohne dass das Lächeln als solches wirklich eine Indikation dafür ist, dass wir vorher was positives erlebt haben".

Was passiert am World Smile Day?

World Smile Day heißt: Lächeln. Dazu finden auf der ganzen Welt verschiedene Veranstaltungen statt, die uns zum Lächeln bringen sollen. Viele Schulen und Organisationen probieren an dem Tag sogar, den Rekord des größten menschliche Smiley-Gesichts zu brechen. Hierfür stellen sich die Menschen schwarz gelb gekleidet auf und machen dabei ein Smiley Gesicht nach.

Es werden ebenso Smiley-Leckereien verteilt und unter anderem finden verschiedene Events in Krankenhäusern statt. Bilder von den verschiedensten Aktionen werden in den Sozialen Medien geteilt, so dass sich jeder quasi beteiligen kann. In der Heimatstadt Worcester (England) des World Smile Days finden zudem noch einige weitere Aktivitäten statt, unter anderem die folgendem:

Das Erstellen des weltgrößten menschlichen Smiley Gesichtes

Das in die Luft lassen von Ballons mit world smiley day Nachrichten

Verschiedene Chor Auftritte

HHeißluftballons

Acapella Konzerte

Zirkusauftritte

Einen Kuchen-Ess-Wettbewerb

Weitere Eindrücke zum World Smile Day könnt ihr hier finden.

Welche Bedeutung hat der World Smile Day?

Natürlich gibt es den Weltlachtag nicht einfach so. Der Sinn dahinter ist es, seine Mitmenschen zu respektieren und gemeinsam mit diesen zu Lachen. Das Lachen ist auch für unsere Gesundheit wichtig, denn durch Lachen werden Endorphine ausgeschüttet, die dafür sorgen, dass wir weniger gestresst sind und uns im Allgemeinen besser fühlen. Zudem stärkt das Lachen auch unser Immunsystem.

Autorin: Joline Depta