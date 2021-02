Für das Projekt mit dem Namen „world wide water“ entwickeln das Lutz und das Philharmonische Orchester Workshops zu den Themen musikalische Improvisation und Kreatives Schreiben. Die Workshops werden so angepasst, dass sie sowohl von den Grundschulen als auch von den weiterführenden Schulen in Hagen in die Lehrpläne integriert werden können. Ob das ganze Programm in den Klassenräumen oder digital stattfindet, ist von der Entwicklung der Pandemie abhängig. Außerdem sollen sich Kinder und Jugendliche aus aller Welt an dem Projekt beteiligen, sodass am Ende eine Collage entsteht, die alle Ergebnisse miteinander verbindet. Die Workshops werden von der Liz Mohn Musik- und Kulturstiftung gefördert und sind für Schulen kostenlos.

Anmeldung zu diesem Projekt: orchester@theaterhagen.de