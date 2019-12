X-mas in der Markthalle

In der Hagener Innenstadt gibt es seit gestern einen weiteren Weihnachtsmarkt. In der alten Markthalle veranstalten Udo Krollman, Mike Henning und Matthias Hummer einen indoor Weihnachtsmarkt. Mit einer großen Bar, Kronleuchtern an den decken und Après-Ski-Hütten wurde die Halle ausgestattet. Bis 24. Dezember hat die Halle täglich von 17-22 Uhr, und sonntags von 14-18 Uhr geöffnet. Nach weihnachten soll es dann mit der Modernisierung losgehen sagt Udo Krollman.