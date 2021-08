Yachtschule Harkortsee wächst

Die Hagener Yachtschule am Harkortsee hat ab sofort eine Schwester am Baldeneysee in Essen. Betreiber Sascha Hillgeris übernimmt eine Segelschule dort und firmiert mit beiden Einrichtungen unter "Yachtschule.Ruhr".

© Quelle: Sascha Hilgeris