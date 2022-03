Yachtschule Ruhr: Saisonstart

Die Schule bietet Motor- und Segelbootführerscheine an, um zunächst die Hagener Seen zu erschließen. Die ersten beiden Kurse sind bereits ausgebucht, die Nachfrage ist im Vergleich zum letzten Jahr ist deutlich gestiegen, sagt Betreiber Sascha Hillgeris.





Das Segeln lasse sich gut coronakonform betreiben. Der nächste Kurs startet Ende April. Hillgeris hat die Yachtschule am Harkortsee vor vier Jahren übernommen, zusätzlich betreibt er eine Segelschule am Baldeneysee in Essen.





Info: Die Yachtschule Ruhr bietet die gesetzlichen Bootsführerschein an: Sportbootführerschein Binnen und See unter Segeln und unter Motor, weitergehende Scheine und Funkzeugnisse. Link: https://www.yachtschule-harkortsee.de/