"Yeah, I’m all in tonight": Schon nach wenigen Takten ist klar, dass YouNotUs & Laurell für "All In" die Essenz eines schwedischen Welthits aus 1993 anzapfen - denn die Basis ihrer neuesten Single heißt "All That She Wants" von Ace of Base. Während die klassische Saxofon-Melodie und der Offbeat-Pace des Eurodance-Originals den Rahmen bilden, bringen YouNotUs auch andere Elemente ins Spiel, wenn sie auf Tempo, satte Drops und Synthies setzen. Vollkommen unbeschwert und zum Feiern aufgelegt, klingt dazu auch Laurell, die alles aus dieser Summer Night rausholen will und dafür alles auf eine Karte setzt: "...Can’t you see that I’m all in tonight/high up on a feeling!"

Tobi von YouNotUs erzählt uns mehr zum Song

Bevor es in den Juli und in den wirklich heißen Festivalsommer für YouNotUs geht, haben wir Tobi zum Interview getroffen. Gregor musste sich leider krankheitsbedingt abmelden. Wir haben von Tobi erfahren, wie sehr sie Bock auf Musik der 90er haben und mit Laurell die passende Stimme gefunden haben. Beim Parookaville-Festival am Airport Weeze (19-21.7.) wird es eine spezielle Version des Songs geben, auf den sich die Fans freuen dürfen. Mehr erfahrt ihr hier im Interview.

© RADIO NRW

Die neue Single "All In" im Video

Bevor das Berliner DJ- & Producer-Duo YouNotUs voll in die Festivalsaison startet, tun sie sich mit Ausnahmesängerin Laurell zusammen und bringen "All In" raus.

Über YouNotUs

Im Jahr 2015 gegründet, verbuchen YouNotUs (Tobias Philippsen & Gregor Sahm) dank etlicher Megahits ("Supergirl", "Narcotic", oder "Samba") längst mehr als eine Milliarde kombinierte Views/Streams. Dass ihr Sound gleichermaßen im Radio, in den wichtigsten Playlists und auf den größten EDM-Events der Welt stattfindet (Tomorrowland, Parookaville und mehr), sagt eigentlich schon alles über das Duo: Auf immer neue Weise bringen Tobi und Gregor eingängige Pop-Hooks mit dem Vibe einer ausgelassenen Club-Nacht zusammen, verschnüren sie Deep House und umwerfende XL-Melodien zu immer neuen Bangern für ihre Community.