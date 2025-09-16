Navigation

Youtube stellt Weichen für mehr KI in Videos

Veröffentlicht: Dienstag, 16.09.2025 19:04

In Kurzvideos bei Youtube dürfte es bald mehr KI geben. Die Google-Plattform bindet bei Youtube Shorts Software ein, die Videos aus Textvorgaben erzeugt.

Illustration - Youtube
© Robert Michael/dpa

Video-Plattform

New York (dpa) - Youtube öffnet die Tür für mehr KI bei der Video-Produktion sowohl hinter der Kamera als auch auf dem Bildschirm. So bindet die Google-Tochterfirma die Software Veo 3, die Video aus Textvorgaben erstellt, in Kurzclips von Youtube Shorts ein. Damit können zum Beispiel Bewegungen hinzugefügt oder Hintergründe verändert werden. Videos mit KI bekommen eine entsprechende Kennzeichnung in den Notizen. Mit dem Format Youtube Shorts konkurriert die Plattform unter anderem mit Tiktok.

Hinter der Kamera bekommen Videoautoren die Möglichkeit, sich von Künstlicher Intelligenz Reaktionen von Zuschauern auf ihre Beiträge zusammenfassen zu lassen. Die Software kann auf dieser Basis auch Themen für weitere Videos vorschlagen. Nach Livestreams soll KI bei der Auswahl von Fragmenten für Kurzclips daraus helfen. 

Zu weiteren neuen Funktionen gehört die Möglichkeit, Livestreams gleichzeitig in Hoch- und Querformat zu übertragen, damit Nutzer auf verschiedenen Arten von Geräten das passende Bild bekommen.

Youtube gab auch bekannt, dass in den vergangenen vier Jahren mehr als 100 Milliarden Dollar an Videoautoren und Medienunternehmen ausgeschüttet worden seien. Die Plattform nimmt Geld hauptsächlich durch Werbeerlöse ein.

© dpa-infocom, dpa:250916-930-46950/1

Weitere Meldungen

Trump gibt Tiktok noch einen Aufschub in den USA

Digital Eigentlich dürfte Tiktok per Gesetz in den USA nicht mehr online sein. Doch Präsident Donald Trump gibt der Video-App einfach noch eine Fristverlängerung.

Spannungen zwischen USA und China rund um TikTok

Streamingdienst DAZN: So machen Sie bei der Sammelklage mit

Digital Diverse Preissteigerungen haben in den letzten Jahren bei den Kunden des auf Sport spezialisierten Streamingdienstes DAZN für Unmut gesorgt.

Ein Mikrofon mit dem Logo von DAZN

Neuer Look und praktische Funktionen - das steckt in iOS 26

Digital Mehr KI, neue Optik und überhaupt soll alles ein wenig praktischer und schöner sein als bisher: iOS 26 ist da. Diese Neuheiten erwarten iPhone-User.

Ein Mann nutzt iOS 26 auf einem iPhone
skyline