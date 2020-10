Zahlen in Hagen steigen weiter

19 weitere Personen haben die Infektion überwunden. Insgesamt sind in Hagen zur Zeit 429 Menschen erkrankt, 1026 gelten als geheilt. Nachweisbar am Coronavirus verstorben sind inzwischen 12 Menschen. Sechs weitere Verstorbene waren zwar ebenfalls positiv getestet, sind aber aus anderen Gründen gestorben. Der Inzidenzwert ist auf 173 Fälle pro 100 000 Einwohner gestiegen. Ab 50 Fällen gilt eine Gemeinde als Risikogebiet. Parallel zum bundeweiten Corona-Krisengespräch wird auch in unserer Stadt heute über weitrere Maßnahmen entschieden.