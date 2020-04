Zahnbürsten-Diebe

Die Tat passierte bereits am 17. Dezember letzten Jahres in einer Drogerie in der Kölner Straße. Die unbekannten Personen gingen in den Laden, nahmen die Beute und verschwanden unerkannt. Eine Überwachungskamera konnte zwei Verdächtige filmen. Ein Richter gab jetzt die Bilder zur Fahndung frei. Die Polizei bittet um Mithilfe.





Bildmaterial: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-ladendiebstahl