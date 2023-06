Zehen-Wrestling, Bart-WM: Kuriose Wettbewerbe aus der Welt

Bart- und Schnurrbart-Weltmeisterschaften

Wie der Name es unmissverständlich ausdrückt, geht es in diesem Wettbewerb darum, dass die schönsten - oder extrovertiertesten - Bärte gekürt werden. Die WM findet nach der Corona-Pandemie nun in Burghausen in Oberbayern statt. Wie so eine Bart-Weltmeisterschaft abgehalten wird, seht ihr hier in diesem Video.

So sah es aus, als sich Männer und auch Frauen bei der Bart- und Schnurrbartweltmeisterschaft duelliert haben.

Papierflug-WM

© Messe Essen © Messe Essen

Alexander Schwarz aus NRW nahm als einer von drei Deutschen Meistern an der offiziellen Papierflug-Weltmeisterschaft in Österreich im Jahr 2022 statt, konnte allerdings - wie er selbst auf seinem Instagram-Account erklärt hatte - keine Top-Platzierung erreichen. Worum es bei der "Paper Wings 2022" ging? Ganz simpel und einfach: Die Teilnehmer müssen nur ein einfaches A4-Blatt Papier so weit, so lang und so kunstvoll wie möglich durch die Luft segeln lassen. In den Kategorien "Distanz", "Flugdauer" und "Aerobatics" wurden Weltmeister ermittelt. Die nächste Weltmeisterschaft findet im Jahr 2025 mit. Alexander Schwarz möchte dann wieder dabei sein.

Die Ohrfeigen-Meisterschaften

© Slap Fighting Championship (SFC) © Slap Fighting Championship (SFC)

Dass man jemandem eine Ohrfeige verpasst, ist eigentlich nie ein gutes Zeichen. Dass man damit aber auch Ruhm und Ehre erlangen kann, zeigt de "Slap Fighting Championship", die es seit ein paar Jahren gibt. Große, muskelbepackte Männer schlagen sich gegenseitig mit der flachen Hand ins Gesicht, bis einer k.o. geht. Sachen gibts. Wie das aussieht, könnt ihr euch hier anschauen. Es gibt übrigens auch Frauenwettbewerbe. Den Ursprung hat dieser Wettbewerb in Polen.

Große, muskelbepackte Männer schlagen sich gegenseitig mit der flachen Hand ins Gesicht, bis einer k.o. geht. Sachen gibts. Wie das aussieht, könnt ihr euch hier anschauen.

Einem Stück Käse einen steilen Hügel herunterlaufen

Diese Tradition besteht den Angaben zufolge schon seit über 500 Jahren. In Gloucester, im Westen Englands, laufen Menschen einem Stück Käse einen sehr steilen Hügel hinunter. Prellungen, Brüche, Gehirnerschütterungen und weitere Verletzungen sind dabei fast schon vorprogrammiert. Am letzten Montag im Mai findet dieser Wettbewerb statt. Der schnellste Mann oder die schnellste Frau erhält anschließend das 3 bis 4 Kilo schwere Laib Käse als Hauptgewinn. 2023 war dies im Übrigen Delaney Irving aus Kanada, die nach Zielankunft für eine gewisse Zeit bewusstlos war. Ihren Angaben zufolge war es das aber wert. Na, dann.

Zehendrücken-WM

Armdrücken kann jeder, habt ihr auch schon mal Zehendrücken gemacht? Es klingt genauso komisch wie anstrengend. Und doch gibt es auch bei so einem kuriosen Wettbewerb eine Weltmeisterschaft. Die "Toe Wrestling Championship" findet 2023 in einem kleinen Örtchen namens Ashbourne in der Mitte Englands in der "Haig Bar" statt. Ob Teilnehmer aufgrund von bestimmten Gerüchen disqualifiziert werden ist bislang nicht überliefert.

Autor: Joachim Schultheis