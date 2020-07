Zeichenspaziergänge

Im Rahmen des Ferienprogramms wird dort zwei Mal am Tag ein Zeichenspaziergang angeboten. Treffpunkt ist an der Druckerei. Teilnehmer sollen sich vorab an der Kasse melden, da jeder Spaziergang auf neun Personen beschränkt ist. Minderjährige zahlen keinen Eintritt. Die Kurse laufen bis einschließlich Freitag.









Zeiten: 12 bis 14 Uhr und 14.30 bis 16.30 Uhr.

Preis für Erwachsene: 8 Euro