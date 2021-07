Zentrale Hotline für Hilfsangebote

Die Hilfsbereitschaft für Hagener, die durch das Hochwasser in Not geraten sind, ist enorm. So enorm, dass große logistische Probleme entstehen.





Teilweise sitzen ehrenamtliche Helfer in vollgepackten LKW und erkundigen sich, wo sie ihre Spenden abladen können. Die Stadt bedankt sich ausdrücklich bei den Vielen, die helfen wollen - muss aber auch hier erst klären, welche Spenden überhaupt gebraucht werden. Es entsteht bereits jetzt ein großes Problem, Spenden zu lagern und zu verteilen. Alleine die Anfragen zu beantworten, nimmt wegen der Vielzahl schon viel Zeit in Anspruch. "Wir können ohne vorherige Absprache keine Sachspenden annehmen", sagt ein Stadtsprecher.





Probleme auch beim Hochwasserhilfeladen in Hohenlimburg: Unsere Lagerkapazitäten sind vorerst erschöpft", sagt Antje Borgmann von dort.





Info Zentrale Hotline: 02331 / 207-5199, 207-5985, 207-5976. Mail: hochwasserhilfe@stadt-hagen.de