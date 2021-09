Zentralrat bedankt sich

Daß die jüdische Gemeinschaft erneut an ihrem höchsten Feiertag dermaßen gefährdet war, lasse sie tief besorgt zurück und zeige, daß die Aufstockung der Sicherheitsmaßnahmen bei vielen jüdischen Einrichtungen notwendig war und ist. Viele Menschen drückten der jüdischen Gemeinde in Hagen ihre Solidarität aus. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer betonte, für den Schutz jüdischer Einrichtungen müsse alles Menschenmögliche getan werden. Am Mittwoch hatten die Sicherheitsbehörden von einem möglichen geplanten Anschlag auf die Hagener Synagoge erfahren und daraufhin mit einem Großaufgebot Gebäude im Umkreis abgeschirmt. Gefunden wurde nichts, ein Verdächtiger wird zur Zeit von den Ermittlern befragt.