Zero Waste für AnfängerInnen

Ein Leben ohne Müll ist möglich. Das wollen AllerWeltHaus und VHS in Hagen Anfang September beweisen. In der Villa Post gibt es einen Workshop zum Thema Zero Waste. Die Spezialistin Silvia van Loosen zeigt alltagstaugliche Alternativen auf, um den anfallenden Müll Schritt für Schritt zu reduzieren.