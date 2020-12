Zeugen gesucht

In Höhe der Anschlussstelle Schwerte verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über den blauen BMW. Der geriet ins Schleudern und drückte eine 37-jährige mit ihrem VW in die Mittelleitplanke. Der Unfallverursacher deuteten mit seinem Handy an, die Polizei zu rufen. Bei der Andeutung blieb es allerdings, die beiden flüchteten zu Fuß. Im VW sind die Fahrerin und ihr Beifahrer leicht verletzt worden. Ein Kind im Auto bleib unverletzt. Der BMW hatte keinen Versicherungsschutz.

Die Beschreibung der beiden Männer: zwischen 20 und 25 Jahre alt, schlank, dunkle Haare, arabisches Aussehen. Einer trug eine schwarz-weiße Sportjacke und hatte einen Dreitagebart, der zweite hatte einen Vollbart.}