Zeugen in zwei Fällen gesucht

Hagens Polizei sucht in zwei Fällen Zeugen. Beim ersten Fall geht es um den Aufbruch eines Autos in Haspe. Zwischen Dienstag Abend und Mittwoch Morgen brachen unbekannte Täter einen BMW in der Geweke auf und stahlen die Tachoeinheit.

© Quelle: Polizei Hagen