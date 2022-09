Ziel: Klimaneutralität

Ein Ansatz, um klimafreundlicher zu werden: grüner Wasserstoff und die klimafreundliche Herstellung des Stahls beim Vorlieferanten. Das große Ziel heißt: Dekarbonisierung - darunter versteht man die Reduzierung von Kohlendioxid-Emissionen durch den Einsatz kohlenstoffarmer Energiequellen. Dadurch soll ein möglichst geringer Ausstoß von Treibhausgasen in die Atmosphäre erreicht werden. Mehr Infos gibt es jetzt auch als Wälzholz-Podcast ‚Steel to Zero – wie der Stahl grün wird‘.

Die erste Folge ist online - zwei weitere sollen folgen. Link: waelzholz.com/steeltozero