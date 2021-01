Ziemlich ruhige Hagener Silvesternacht

115 Einsätze gab es. Dabei ging es meistens um verbotenes Böllern. Dazu gab es einige Verstöße gegen die Corona-Regeln. Es hatten sich zum Teil größere Gruppen auf den Straßen versammelt. "Insgesamt ziehen wir nach dieser Silvesternacht ein positives Resümee", sagt Einsatzleiter Hubert Luhmann. Der überwiegende Teil habe sich an die geltenden Regeln und Anweisungen gehalten und den Start in das neue Jahr ruhig verbracht. In Gewahrsam nehmen musste die Polizei zum Beispiel zwei Männer, die in der Altenhagener Straße mit einer Schreckschusswaffe geschossen hatten.