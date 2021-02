Zirkus Verona: ein brauchbares Zelt muss her

Den Schnee hätte das Zelt ausgehalten, sagt die Zirkuschefin, aber eben nicht den Eisregen dazu. Ob das Zelt repariert werden kann oder ein neues her muss, ist derzeit noch nicht klar abzusehen. Ein neues Zelt käme auf etwa 12 000 bis 15 000 Euro. Eine Spezialfirma aus Hamburg stellt Zirkuszelte her: die Planen müssen zum Beispiel feuerfest sein und dürfen auch bei hochsommerlicher Hitze nicht schlapp machen. Es gab in den letzten Tagen auch Hagener, die sich mit einer Spende daran beteiligen wollen, dass der Zirkus wieder ein brauchbares Zelt hat.





Info Kontonummer für Spenden: IBAN DE 22 4525 0035 0007 0060 67