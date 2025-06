Zoe Wees muss absagen – Leony übernimmt das Exklusivkonzert

An dieser Stelle wünschen wir Zoe Wees zunächst gute Besserung und eine schnelle Genesung. Gerne hätten wir diesen einzigartigen Abend mit ihr gemeinsam erlebt.

Dennoch freuen wir uns, dass unser Exklusivkonzert trotzdem stattfindet – und zwar mit einer ebenso großartigen Künstlerin!

Leony springt für Zoe ein und wird für euch ein ganz besonderes, exklusives Konzert spielen! Die sympathische Sängerin kennt ihr unter anderem aus unserem Programm durch ihre Hits “Remedy“, “Faded Love“ oder “Somewhere in Between“ – und live ist sie ein echtes Erlebnis.

Wichtig:

Alle bereits verlosten Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit! Ihr könnt also einfach wie geplant zum Konzert kommen – nur eben mit Leony statt Zoe Wees auf der Bühne.

Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Abend mit euch und Leony!

Was gibt es noch zu beachten?

Da es sich um eine Abendveranstaltung handelt, dürfen Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten teilnehmen. Vor Ort gibt es ausschließlich Stehplätze. Die Tickets sind personenbezogen und dürfen nicht weitergereicht/weiterverkauft werden, sie verlieren in dem Fall ihre Gültigkeit - beim Eingang ist der Ausweis vorzuzeigen. Vor Ort sind nicht erlaubt: Taschen größer als DIN A4, eigene Speisen und Getränke, Film- und Tonaufnahmen. Alle Gewinner werden persönlich per E-Mail angeschrieben und erhalten die Anfahrtsinfo. Die Eventlocation befindet sich in Essen. Der Zugang zur Eventlocation ist barrierefrei. Mobilitätseingeschränkte Gewinner*innen sollten sich vorab dennoch mit uns in Verbindung setzen.

Unser Exklusivkonzert wird euch präsentiert vom Motor Center Heinen

