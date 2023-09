Zollkontrolle Schwarzarbeit

In der Region wurden unter der Regie des Hauptzollamtes Dortmund sechs Unternehmen und 240 Personen überprüft und kontrolliert. Den Zöllnern aufgefallen sind verschiedene Verstöße gegen den Mindestlohn, in einigen Fällen wurden keine Beiträge an die Sozialversicherung gezahlt, in anderen entstand der Verdacht des Leistungsmissbrauchs. Alle Fälle werden nun genau geprüft und gegebenenfalls sanktioniert. Kontrollen dieser Art gibt es regelmäßig und quer durch alle Branchen. Ziel ist die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung.