Zu wenige Frauen

Wie viele Frauen sind im Rat oder in Ausschüssen vertreten? Bekleiden sie Posten als Oberbürgermeisterin, Fraktionsvorsitzende oder Beigeordnete? Aus den Zahlen und Relationen ergibt sich ein Index. Der kann jeweils verglichen werden. Es ergibt sich eine übersichtliche Tabelle, die besagt: Die Hagener Kommunalpolitik liegt am Ende auf dem fünften Platz von hinten. Allein der Frauenanteil im Rat liegt hier bei uns bei unter 30 Prozent. Zum Vergleich: In den Räten mehrerer Spitzenstädten dieses Rankings geht der Wert Richtung 50 Prozent.