Zugbegleiterin bespuckt

Am Anfang stand eine Fahrkartenkontrolle. Die beiden jungen verließen den Regionalexpress in Dahl, und rempelten die Zugbegleiterin dabei schon an. Als der Zug auf dem Rückweg war, wollten sie wieder einsteigen. Das verbot die Mitarbeiterin ihnen. Daraufhin bespuckten und beleidigten die die Frau - einem Kollegen, der ihr half ging es ähnlich.





Die Fotos der beiden sind über diesen Link abrufbar:





Bundespolizei - Aktuelles - 2. Februar 2023: Gefährliche Körperverletzung in der Regionalbahn von Hagen Hbf. nach Hagen-Rummenohl