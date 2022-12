Zughalt für Hohenlimburg

Auch die IC-Linie 34 soll möglichst demnächst in Hohenlimburg anhalten. So könnte ein stündliches Angebot nach Dortmund entstehen, und Hagen würde einen Fernverkehrsanschluß nach Südwestfalen und nach Frankfurt am Main bekommen. Der Rat hat noch einige andere Wünsche an den VRR, und insgesamt besteht darüber auch ein ziemlich großes Einvernehmen zwischen den Fraktionen. Jetzt muß man abwarten, wie der VRR mit diesen Wünschen umgeht.