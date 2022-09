Ganz Deutschlad schaut in den kommenden Wochen nach Wilhelmshaven und Brunsbüttel. Beide Küstenstädte sollen uns durch den Winter bringen, indem sie russisches Gas durch Flüssiggaslieferungen ersetzen.

Situation immer ernster

Die Situation hat sich seit dem Lieferstopp durch die Nord Stream 1-Pipeline nochmal zugespitzt. Wir haben uns gefragt, wie weit die Bauarbeiten sind und ob die Terminals Ende des Jahres wirklich schon Flüssiggaslieferungen abfertigen können? Reporter Thorsten Ortmann hat sich darum auf den Weg nach Brunsbüttel gemacht um der Frage nachzugehen

Frank Schnabel - der Mann, auf den Deutschland schaut

Der Hafen in Brunsbüttel. Hier treffen wir den Mann, auf den ganz Deutschland in diesen Tagen schaut - Frank Schnabel. Seit Tagen arbeitet er mit seiner Mannschaft daran, ein schwimmendes Flüssiggasterminal im Hafen einzurichten. Er spürt den Druck, der täglich größer wird. Was Thorsten Ortmann in Brunsbüttel erlebt, erfahrt ihr in seiner Audio-Reportage.

