Zukunft für das Gelände der Papierfabrik

Auf dem Gelände soll ein moderner Gewerbe- und Industriepark entstehen. Geplant sind Standorte für Unternehmen aus den Bereichen Produktion, Light Industrial und Logistik. Bevor hier gebaut werden kann, muss ein umfassender Rückbau erfolgen. Zur Zeit befinden sich noch Maschinen und Produktionsstrukturen auf dem Gelände.

VGP arbeite eng mit der Stadt Hagen und der Wirtschaftsförderung zusammen. Man sehe in der geplanten Entwicklung große Chancen für neue Arbeitsplätze und eine nachhaltige Wertschöpfung in der Region, so Oberbürgermeister Erik Schulz.